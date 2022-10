Von Max Muth

Die AG Kritis kommt derzeit kaum zur Ruhe. Die meisten ihrer Mitglieder arbeiten in sogenannten kritischen Infrastrukturen (Kritis), also solchen, die die Bundesregierung als systemrelevant einstuft, um das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in Deutschland aufrechtzuerhalten. Und die allermeisten der nach eigenen Angaben mehr als 40 Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft sind der Auffassung, dass das Land für den Ernstfall nicht gut genug geschützt ist.

Deshalb organisierten sie sich und begleiten Diskussionen zur einschlägigen Gesetzgebung seit Jahren mit Expertise, machen selbst Vorschläge für Gesetze, sprechen als Sachverständige vor Parlamentsausschüssen. Doch selten hatten sie das Gefühl, dass sie wirklich gehört werden. Jetzt, nachdem schmerzhaft zu erfahren war, wie verletzlich der deutsche Alltag ist, sind sie plötzlich sehr gefragt, Sprecher tauchen regelmäßig in Funk und Fernsehen auf. Besonders Manuel Atug ist derzeit kaum zu übersehen. Wenn es um Staat und Kritis geht, redet sich der IT-Sicherheitsfachmann schnell in Rage. Der Kernvorwurf an die Politik: der kurze Planungshorizont der allermeisten Initiativen. "Politiker denken in Dreijahreszyklen, drei Jahre Arbeit, im vierten ist schon wieder Wahlwerbung, so kann ich keine kritische Infrastruktur planen. Viele solche Anlagen laufen teilweise 70 Jahre und länger."

Neben ABC- auch D-Waffen verbieten

Die meisten gesetzlichen Vorgaben für Kritis-Anlagen gibt es im Bereich IT-Sicherheit, im Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik von 2016 (und in dessen Novelle 2021). Unternehmen müssen demnach etwa alle zwei Jahre nachweisen, dass ihre Sicherheit dem "Stand der Technik" entspricht, wenn nicht, drohen empfindliche Strafen. Doch auch im Cyberbereich gäbe es noch viel zu verbessern, vor allem auf staatlicher Ebene, sagt Johannes Rundfeldt, ebenfalls Sprecher der AG. Wie viele der Mitglieder der AG arbeitet er in der Cybersicherheitsbranche. IT-Sicherheit müsse beim Staat anfangen und nicht bei der Industrie. Ein Staat, der sich nicht darauf festlegen wolle, dass schwere Sicherheitslücken sofort zu schließen sind, und sie lieber den eigenen Geheimdiensten zur Spionage zur Verfügung stelle, werde immer unsicherer sein als einer, der Verteidigung in den Vordergrund stellt. "Wir sollten Burgen bauen, nicht Kanonen kaufen", so Rundfeldt.

Zu einer guten Cyberburg gehören für die AG Kritis mindestens zwei weitere Punkte. Ihr Konzept für eine Art Cyberhilfswerk nach dem Vorbild des Technischen Hilfswerks hat es sogar in den Ampel-Koalitionsvertrag geschafft. Es soll im Fall einer Cybergroßlage dabei helfen, Angreifer abzuwehren und Netze wieder zum Laufen zu bringen. Doch nicht jede Cyberlösung ist technisch. Die Bundesregierung sollte sich nach den Vorstellungen der AG Kritis auch international für ein Cyberwaffen-Kontrollgesetz starkmachen. Hackerangriffe auf systemrelevante Infrastrukturen müssten international geächtet werden.

Resilienz und Redundanz

In allen Kritis-Sektoren sei es wichtig, Resilienz und Redundanz herzustellen. Die Verteidigung müsse so gut sein, dass nicht jeder Angriff klappt. Und wenn einer durchkommt, müsse es Back-up-Lösungen geben. Besonders schlecht hat das zuletzt im Energiesektor funktioniert. Für russisches Gas gibt es kein Back-up in Deutschland. Um die Versorgungssicherheit mittelfristig sicherzustellen, müssten jetzt Weichen gestellt werden, sagt Manuel Atug. Dazu gehöre ein kompromissloser Ausbau erneuerbarer Energien sowie massive Forschungsförderung zu Stromspeicher-Technologien. Schon jetzt sei klar, dass sich der Strombedarf Deutschlands nicht mit Lithiumbatterien sichern lasse. Klare Alternativen gibt es noch keine, aber diese müssten jetzt mit Hochdruck erforscht werden. Auch die Nord-Süd-Trasse für den im Norden produzierten Windstrom sei Teil einer seriösen Kritis-Planung.

Auch im Fall der Sabotage bei der Bahn hätte mehr Redundanz weitergeholfen. Stundenlang war danach die interne Bahn-Kommunikation ausgefallen. Der Fall zeigt, wie entscheidend schnelle Mitteilungsmöglichkeiten im Ernstfall sind. Auch hier habe Deutschland, das Land der Funklöcher, ein Problem, sagt Atug. Gute Kritis-Planung müsste also auch für eine lückenlose Mobilfunkabdeckung sorgen. In anderen Ländern funktioniert das deutlich besser. Das kleine Österreich schreibt das sogenannte National Roaming vor, jeder Anbieter müsse jeden Mobilfunkmasten nutzen können. Im flächenmäßig großen Finnland habe man Funkfrequenzen eher günstig verkauft, dafür aber festgelegt, dass diese nur genutzt werden dürfen, wenn es überall im Land Netz gibt.

So etwas wäre in Deutschland aktuell unmöglich, die meisten Mobilfunk-Frequenzen sind bis 2033 zugeteilt. Doch in solchen Zeithorizonten müsse bei kritischen Infrastrukturen gedacht und gehandelt werden, sagt Atug. Das Bundesinnenministerium arbeitet derzeit an einem Dachgesetz für den physischen Schutz kritischer Infrastrukturen, spätestens seit dem Wochenende auch "intensiv", wie Ministerin Nancy Faeser wissen ließ. Bei der AG Kritis sind sie schon gespannt, auf welchen Zeithorizont das Gesetz zielen wird.