Am 16. März 2011, elf Tage vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg, sendete der Südwestrundfunk ein TV-Duell, über das sich im Nachhinein feststellen lässt: Der größte Verlierer war der öffentlich-rechtliche Sender selbst. Denn der SWR hatte zwar den amtierenden Ministerpräsidenten von der CDU eingeladen, den rauflustigen Stefan Mappus, und den Spitzenkandidaten der größten Oppositionspartei im Landtag, den wackeren SPD-Politiker Nils Schmid.
Landtagswahl in Baden-WürttembergDreikampf im Fernsehstudio – ist da einer zu viel?
Zum TV-Schlagabtausch vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat der SWR auch den AfD-Spitzenkandidaten eingeladen. Aktuelle Umfrageergebnisse werfen ein neues Licht darauf.
Von Roland Muschel, Stuttgart
