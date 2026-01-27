Zum Hauptinhalt springen

Landtagswahl in Baden-WürttembergDreikampf im Fernsehstudio – ist da einer zu viel?

Lesezeit: 3 Min.

Manuel Hagel (CDU) und Cem Özdemir (Grüne) haben noch realistische Aussichten auf das Amt des Ministerpräsidenten. Markus Frohnmaier (AfD) nicht.
Manuel Hagel (CDU) und Cem Özdemir (Grüne) haben noch realistische Aussichten auf das Amt des Ministerpräsidenten. Markus Frohnmaier (AfD) nicht. (Foto: DPA/Lorenz Mehrlich)

Zum TV-Schlagabtausch vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat der SWR auch den AfD-Spitzenkandidaten eingeladen. Aktuelle Umfrageergebnisse werfen ein neues Licht darauf.

Von Roland Muschel, Stuttgart

Am 16. März 2011, elf Tage vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg, sendete der Südwestrundfunk ein TV-Duell, über das sich im Nachhinein feststellen lässt: Der größte Verlierer war der öffentlich-rechtliche Sender selbst. Denn der SWR hatte zwar den amtierenden Ministerpräsidenten von der CDU eingeladen, den rauflustigen Stefan Mappus, und den Spitzenkandidaten der größten Oppositionspartei im Landtag, den wackeren SPD-Politiker Nils Schmid.

