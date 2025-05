In der Bundespolitik war Kritik an Benjamin Netanjahus Vorgehen bisher die Ausnahme. Es galt der Konsens: Das Recht Israels auf Selbstverteidigung ist unantastbar. Doch nun leitet Friedrich Merz einen Kurswechsel ein.

Von Daniel Brössler, Georg Ismar und Sina-Maria Schweikle, Berlin

Es ist eine Frage, auf die Friedrich Merz nur gewartet zu haben scheint. Ob seine Einschätzung zur Lage in Gaza „noch einmal schärfer“ geworden sei, soll der Bundeskanzler während eines Auftritts beim Digital-Festival Republica in Berlin sagen. „Ja, eindeutig ja“, antwortet Merz. Was am Wochenende passiert sei, sei eine menschliche Tragödie und „eine politische Katastrophe“. Beim Angriff der israelischen Luftwaffe auf eine frühere Schule waren in der Nacht auf Montag nach palästinensischen Angaben mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen, darunter viele Frauen und Minderjährige. In dem Gebäude befand sich nach israelischer Darstellung eine Kommandozentrale der islamistischen Hamas.