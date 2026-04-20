Kassenärzte-Chef Andreas Gassen sieht in der geplanten Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ein Täuschen der Versicherten. „Wenn das, was die Bundesgesundheitsministerin als Entwurf eines Spargesetzes nun vorgelegt hat, Realität wird, muss man den Bürgerinnen und Bürgern klar sagen: Die Folgen werden weniger Leistungen und weniger Termine sein“, sagte Gassen der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) in Berlin. Die Politik spiele hier nicht ehrlich und tue so, als ob sich für die Menschen nichts ändern werde. „Hinzu kommt, dass Politik kein Interesse am Dialog mit denjenigen hat, die tagtäglich die Versorgung organisieren, nämlich den Praxen und Krankenhäusern“, kritisierte Gassen. Er nannte es einen Affront und eine Farce, dass den Verbänden nur von Donnerstag bis Montag bleibe, um zu dem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. Ende März hatte eine Expertenkommission der Bundesregierung 66 Ideen veröffentlicht, wie sich die Finanzmisere der gesetzlichen Krankenkassen lösen ließe. Vorige Woche hatte Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) einen Gesetzentwurf vorgelegt, der etwa eine Einschränkung der kostenlosen Mitversicherung von Ehepartnern und einmalig höhere Beiträge für Gutverdiener vorsieht. Auch sollen zahlreiche Leistungen, etwa beim Kieferorthopäden oder der Homöopathie, gestrichen werden. Zudem sind höhere Zuzahlungen bei Medikamenten und eine Reduktion des Krankengelds geplant. Warken will mit der Reform 20 Milliarden Euro im Gesundheitssystem sparen.