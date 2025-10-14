Die Unionsfraktion dringt bei der Bundesregierung auf Änderungen im Rentenpaket. Die Junge Gruppe hält in einem Beschluss fest, der Gesetzentwurf sei „in seiner jetzigen Form nicht zustimmungsfähig“. Milliarden an Folgekosten nach 2031 seien nicht vom Koalitionsvertrag gedeckt und „gegenüber der jungen Generation nicht zu rechtfertigen“. Die Junge Gruppe hat 18 Mitglieder, die Mehrheit von Schwarz-Rot im Bundestag beträgt nur zwölf Stimmen. Damit könnten die jungen Unionsabgeordneten das Rentenpaket von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) blockieren. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion, Steffen Bilger, betonte, man werde im parlamentarischen Verfahren „definitiv“ darüber sprechen, dass Grundlage der Koalitionsvertrag sein müsse. Das Paket soll noch dieses Jahr beschlossen werden.