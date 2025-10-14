Wolfsschützer kritisieren die Meldung eines „günstigen Erhaltungszustandes“ des Wolfs an die EU durch die Bundesregierung als politisch motiviert. Noch im März sei das Bundesumweltministerium selbst davon ausgegangen, dass es für die Meldung des günstigen Erhaltungszustandes keine wissenschaftlich nachvollziehbaren Gründe gebe, sagte die Vorsitzende der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe, Nicole Kronauer, am Dienstag. „Das lässt nur den Schluss zu, dass es sich um eine rein politisch motivierte Entscheidung handelt“, sagte die Leiterin des Umweltverbandes: „Man wollte von Beginn an einen günstigen Erhaltungszustand melden, um künftige Tötungen zu erleichtern.“ Wissenschaftliche Fakten hätten dabei keine Rolle gespielt. Der „günstige Erhaltungszustand“ des Wolfs ermögliche den Bundesländern künftig eine „leichtere Handhabe im Umgang mit Wölfen“