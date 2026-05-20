Wegen der eskalierenden Proteste in Bolivien haben Banken in der Hauptstadt La Paz am Dienstag vorübergehend Filialen geschlossen. Die Demonstrationen von Gewerkschaften, Bergarbeitern, Beschäftigten im Transportgewerbe sowie ländlichen Gruppen richten sich gegen Sparmaßnahmen des zentristischen Präsidenten Rodrigo Paz und steigende Lebenshaltungskosten. Einige Demonstranten fordern den Rücktritt von Paz, der im November nach fast zwei Jahrzehnten linker Herrschaft sein Amt angetreten hatte. US-Vize-Außenminister Christopher Landau sagte, jene, die die Wahl verloren hätten, versuchten nun, Paz zu stürzen. Eine Delegation der EU und fünf europäische Botschaften riefen zum Dialog auf.