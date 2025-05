Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hat ihre umstrittenen Äußerungen zur Rolle der Kirchen erläutert. „Ich habe nicht gesagt, dass die Kirche sich nicht einmischen soll“, sagte Klöckner im Anschluss an die Amtseinführung des Papstes in Rom. „Ich habe gesagt, die Kirche hat eine solche Relevanz, die muss über das hinausweisen, was Verkehrsregeln angeht.“ Kirche müsse Orientierung über den Tag hinaus bieten und mehr sein als Parteien oder NGOs. „Wir müssen wissen als Politiker, wir geben nur die vorletzten Antworten“, so Klöckner, die Theologie studiert hat.

Klöckner hatte Mitte April eine Debatte über die politische Rolle der Kirche losgetreten, indem sie sagte, die Kirche riskiere, beliebig zu werden, wenn sie ständig zu tagesaktuellen Themen Stellungnahmen abgebe und nicht mehr die grundsätzlichen Fragen von Leben und Tod im Blick habe. Viele verstanden dies als Kritik an kirchlicher Einmischung in die Politik.