Der Vorstoß des CDU-Wirtschaftsflügels für eine Einschränkung des Rechts auf Teilzeitarbeit ist bei führenden Unionspolitikern auf Ablehnung gestoßen. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagte der Rheinischen Post: „Der Antrag und seine verunglückte Wortwahl gehen am Kern der Debatte vorbei.“ Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte in der ntv-Sendung „Pinar Atalay“: „Ich sehe da keinen Änderungsbedarf. Mein Maßstab ist eher die Flexibilisierung der Arbeitszeit.“ Linnemann sagte, er erwarte, dass die Autoren den Antrag grundlegend überarbeiten, bevor sie ihn beim Parteitag zur Beratung vorlegen. In dem Antrag für den Parteitag im Februar hatte der Wirtschaftsflügel gefordert, den bisher geltenden Rechtsanspruch auf Teilzeit künftig vom „Vorliegen einer besonderen Begründung“ abhängig zu machen. Dazu zählten etwa die Erziehung von Kindern, die Pflege Angehöriger oder Weiterbildungen. Der Antrag trägt den Titel „Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit“.