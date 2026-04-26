Keine Frage, der Westen steckt in einer Krise. Die USA verhalten sich ihren Verbündeten gegenüber zunehmend feindselig, und in Europa bedrohen der Krieg in der Ukraine, die schwächelnde Wirtschaft sowie nationalistische Rechtspopulisten den Zusammenhalt des Kontinents. Krise ist vielleicht sogar untertrieben, womöglich ist der Westen bereits zerbrochen. Wie konnte es dazu kommen? Und was sind die Konsequenzen daraus?
Internationale SicherheitspolitikWild Wild West
Lesezeit: 6 Min.
Wer oder was ist eigentlich „der Westen“ und warum geriet er in eine tiefe Krise? Und welche Auswege gäbe es? Die Journalisten Jörg Lau und Ferdinand Knauß haben unterschiedliche Ansätze und teils konträre Antworten.
Rezension von Nicolas Freund
Zeitenwende:Es war einmal „der Westen“
Donald Trump habe das Ende der alten Werteordnung besiegelt, jammern viele Europäer. Dass die westliche Gemeinschaft, wie wir sie kannten, tot ist, dass sie vielleicht sogar nie existiert hat, muss aber kein Grund zur Trauer sein. Im Gegenteil.
Lesen Sie mehr zum Thema