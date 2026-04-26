Keine Frage, der Westen steckt in einer Krise. Die USA verhalten sich ihren Verbündeten gegenüber zunehmend feindselig, und in Europa bedrohen der Krieg in der Ukraine, die schwächelnde Wirtschaft sowie nationalistische Rechtspopulisten den Zusammenhalt des Kontinents. Krise ist vielleicht sogar untertrieben, womöglich ist der Westen bereits zerbrochen. Wie konnte es dazu kommen? Und was sind die Konsequenzen daraus?