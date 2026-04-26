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Internationale SicherheitspolitikWild Wild West

Lesezeit: 6 Min.

Angriff aus dem Westen auf den Westen? Präsident Donald Trump (l.) hält bei seiner Vereidigung 2025 einen Säbel beim Commander in Chief Ball, nachdem er damit eine Torte angeschnitten hatte. Vizepräsident JD Vance schaut zu.
Angriff aus dem Westen auf den Westen? Präsident Donald Trump (l.) hält bei seiner Vereidigung 2025 einen Säbel beim Commander in Chief Ball, nachdem er damit eine Torte angeschnitten hatte. Vizepräsident JD Vance schaut zu. Ben Curtis/dpa

Wer oder was ist eigentlich „der Westen“ und warum geriet er in eine tiefe Krise? Und welche Auswege gäbe es? Die Journalisten Jörg Lau und Ferdinand Knauß haben unterschiedliche Ansätze und teils konträre Antworten.

Rezension von Nicolas Freund

Keine Frage, der Westen steckt in einer Krise. Die USA verhalten sich ihren Verbündeten gegenüber zunehmend feindselig, und in Europa bedrohen der Krieg in der Ukraine, die schwächelnde Wirtschaft sowie nationalistische Rechtspopulisten den Zusammenhalt des Kontinents. Krise ist vielleicht sogar untertrieben, womöglich ist der Westen bereits zerbrochen. Wie konnte es dazu kommen? Und was sind die Konsequenzen daraus?

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Zeitenwende
:Es war einmal „der Westen“

Donald Trump habe das Ende der alten Werteordnung besiegelt, jammern viele Europäer. Dass die westliche Gemeinschaft, wie wir sie kannten, tot ist, dass sie vielleicht sogar nie existiert hat, muss aber kein Grund zur Trauer sein. Im Gegenteil.

SZ PlusEssay von Sonja Zekri

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