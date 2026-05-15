Krisen und Reformen„Diese Politik bietet verunsicherten Bürgern keine Antworten“

Auf einen „Reform-Fahrplan“ will sich die schwarz-rote Bundesregierung nun geeinigt haben, aber die Kontroversen über Gesundheit, Pflege, Rente und Steuern haben gerade erst richtig begonnen. Was kann man den Menschen zumuten, wie muss man es verständlich machen? Ein Gespräch mit dem Ökonomen und Politologen Philipp Lepenies, 55, der mehr Mut für möglich und für nötig hält.