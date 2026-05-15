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Krisen und Reformen„Diese Politik bietet verunsicherten Bürgern keine Antworten“

Lesezeit: 5 Min.

Illustration: Shutterstock, sted/SZ

Reagiert die Regierung nur noch auf eine Krisenlage oder hat sie Vorstellungen von einer besseren Zukunft? Der Politikwissenschaftler Philipp Lepenies erklärt, was notwendig ist, um große Reformen durchzusetzen.

Interview von Johan Schloemann

Auf einen „Reform-Fahrplan“ will sich die schwarz-rote Bundesregierung nun geeinigt haben, aber die Kontroversen über Gesundheit, Pflege, Rente und Steuern haben gerade erst richtig begonnen. Was kann man den Menschen zumuten, wie muss man es verständlich machen? Ein Gespräch mit dem Ökonomen und Politologen Philipp Lepenies, 55, der mehr Mut für möglich und für nötig hält.

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In Zeiten des klemmenden Reformeifers verkommt Politik gelegentlich zur Simulation. Über das neue Heizungsgesetz und einen Verdacht, der fast nur noch im Milieu der AfD geäußert wird.

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