Von Florian J. Müller

Donnerstag war Valentinstag in China, doch Romantik lag nach dem Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan nicht in der Luft. Dafür flogen Raketen in Richtung der von Peking als abtrünnig angesehenen Insel. Wie das taiwanische Verteidigungsministerium mitteilte, landeten die Geschosse im Norden, Osten und Süden vor der Küste. Das Schussmuster ist brisant: Norden und Süden lassen sich von der chinesischen Küste aus noch direkt erreichen. Der Osten ist jedoch vom Festland abgewandt. Das taiwanische Ministerium teilte die Flugbahn der Raketen nicht mit. Sollte China sie aber über die Insel hinweggefeuert haben, wäre das eine militärische Eskalation, wie es sie seit Jahrzehnten nicht mehr gab. Unterdessen lieferten sich chinesische Schiffe und Flugzeuge entlang der Kontrolllinie ein Katz-und-Maus-Spiel mit den taiwanischen Streitkräften.

Die bis Sonntag angesetzten Militärmanöver sind eine Machtdemonstration Chinas. Peking will zeigen, dass es die Insel im Ernstfall wirkungsvoll blockieren kann. Der Ernstfall, das wäre eine Invasion des demokratisch regierten Taiwans. Die taiwanische Regierung überwacht die Übungen laut eigener Aussage genau. Die Truppen sind in Alarmbereitschaft. Die Taiwaner selbst geben sich jedoch gelassen. Wegen des Valentinstags waren die Restaurants der Hauptstadt Taipeh voll mit Pärchen. Selbst an der Ostküste, wo scharf geschossen wurde, brachen Touristen auf Ausflugsbooten zum Walebeobachten auf.

Wegen der Flugverbote rund um Taiwan hatten einige Airlines Verbindungen abgesagt. Der taiwanische Verkehrsminister Wang Kwo-tsai wies aber auf alternative Flugrouten über Japan und die Philippinen hin. Die chinesischen Militärmanöver in der Meerenge zwischen Taiwan und dem Festland behindern auch den Schiffsverkehr auf einer der geschäftigsten Seetransportrouten der Welt. Verkehrsminister Wang rechnete jedoch nicht mit größerem Chaos. Bei vergangenen Militärübungen seien die Schiffe einfach um die Zielgebiete herumgefahren.

International mehren sich jedoch die Bedenken. Japan beschwerte sich, dass chinesische Raketen auch in seiner ausschließlichen Wirtschaftszone niedergegangen seien. Die südostasiatischen Länder warnten vor "Fehleinschätzungen" und "ernsthaften Zusammenstößen" zwischen den Großmächten. Chinas Außenminister Wang Yi nannte Pelosis Taiwan-Besuch erneut einen "manischen, unverantwortlichen und höchst irrationalen" Akt der USA. Sein US-Kollege Antony Blinken wies die Schuld an der Situation von sich. Die USA hätten in den vergangenen Tagen auf "allen Regierungsebenen" mit chinesischen Gesprächspartnern Kontakt aufgenommen, um Chinas Machthaber zu besänftigen.

Pelosi selbst war von Taiwan weiter nach Südkorea geflogen. Dort machte die Vorsitzende des US-Kongresses am Donnerstag einen weiteren symbolträchtigen Trip: Sie besuchte die demilitarisierte Zone, wo sich die Truppen Nord- und Südkoreas seit Jahrzehnten feindselig gegenüberstehen. Von einer weiteren Eskalation der ohnehin angespannten Lage dort war jedoch nichts zu hören.