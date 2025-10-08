Und plötzlich lockert sich die Verkrampfung in Frankreich. Ein bisschen wenigstens und noch immer mit offenem Ausgang – aber immerhin. In den letzten Stunden der Verhandlungsbemühungen des abtretenden französischen Premierministers Sébastien Lecornu hat es plötzlich den Anschein, als lasse sich der große Sprung ins Ungewisse, der eine neuerliche Auflösung des Parlaments wäre, doch noch abwenden. In einem kurzen Auftritt vor den Medien sagte Lecornu am Mittwochmorgen, alle Parteien, mit denen er gesprochen habe, wollten dem Land ein reguläres Budget für das kommende Jahr geben. Darum „entferne“ sich die Aussicht auf baldige Neuwahlen. Frankreich müsse nämlich aufpassen: Die politischen Wirren gefährdeten das Image des Landes in der Welt.
Völlig überraschend liegt jetzt eine mögliche Aussetzung von Macrons höchst umstrittener Rentenreform auf dem Tisch. Noch aber ist nichts sicher. Es laufen die letzten Stunden der Regierungsverhandlungen.
Von Oliver Meiler, Paris
