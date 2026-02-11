Zu Beginn der Woche sah es so aus, als würde der britische Premierminister Keir Starmer bald zurücktreten. Es gab Rücktrittsforderungen, nicht nur aus der Opposition, sondern auch aus seiner eigenen Partei. Doch Starmer hat sich geweigert zurückzutreten und die Krise vorerst überstanden. Aber weiterhin gibt es Zweifel, ob er wirklich im Amt bleiben kann.

Unter anderem belastet Starmer, dass er Peter Mandelson zum britischen Botschafter in den USA ernannt hat. Mandelson hatte engen Kontakt zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Wie eng, belegen die jüngst veröffentlichten Dokumente der Epstein Files. Mandelson wurde schon im September von seinem Posten abgezogen. Unklar ist allerdings, wie viel Starmer von dessen Nähe zu Epstein gewusst hatte.

Über die Regierungskrise in Downing Street und ihre Folgen spricht in diesem Podcast SZ-Korrespondent Michael Neudecker.

Weitere Nachrichten: VW findet sechs Milliarden Euro; Medienbericht über Präsidentschaftswahlen in der Ukraine; Amoklauf an Schule in Kanada.

Zum Weiterhören und -lesen:

Hören Sie hier die Folge von „Das Thema“ über umstrittene Migrationszentren in Albanien.

Und lesen Sie hier die Recherche von Michael Neudecker über Rechtspopulismus in UK.

Moderation, Redaktion: Justin Patchett

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Laura Sagebiel

