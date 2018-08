19. August 2018, 18:48 Uhr Krise Aufruhr in schlechten Zeiten

Barry Eichengreen : The Populist Temptation The Populist Temptation Economic Grievance and Political Reaction in the Modern Era. Oxford University Press, Oxford 2018. 244 Seiten, 18,99 Pfund. E-Book: ca. 15,90 Euro.

Barry Eichengreen hat sich den Zusammenhang von Populismus und Ökonomie seit dem 19. Jahrhundert genauer angeschaut.

Von Werner Bührer

An Büchern über Populismus herrscht kein Mangel. Was hat das Buch Barry Eichengreens, der in Berkeley Ökonomie und Politische Wissenschaft lehrt, da noch an neuen Erkenntnissen zu bieten? Es ist vor allem seine bis weit ins 19. Jahrhundert zurückreichende Analyse der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Bedingungen, die in den USA und Europa das Entstehen populistischer Strömungen begünstigten und bis heute als Nährboden dienen. Zugleich versucht er zu erklären, warum diese Strömungen in manchen Ländern und zu manchen Zeiten erfolgreich waren, andernorts und zu anderen Zeiten aber nicht. Und schließlich entwickelt er aus diesen Betrachtungen Gegenstrategien.

Mit einer Definition hält Eichengreen sich nicht lange auf: Unter Populismus versteht er eine autoritäre, gegen die "Eliten" gerichtete und auf das "einfache Volk" rekurrierende Bewegung. Während der linke Populismus die anti-elitären Aspekte betont, stehen beim rechten die Feindseligkeit gegenüber Fremden und Minderheiten im Vordergrund. Im Buch geht es indes vor allem um den rechten Populismus. Den Einfluss der Populisten auf die politischen Institutionen kennzeichnet er als zerstörerisch, bei ihren Anhängern fördern sie die übelsten Eigenschaften zutage. Von Natur aus spalterisch, bringen sie "das Volk" gegen die "Intellektuellen", Einheimische gegen Fremde sowie ethnische und religiöse Mehrheiten gegen Minderheiten in Stellung. Der gemeinsame Nenner besteht in dem Gefühl, von den "etablierten" Parteien zurückgelassen worden zu sein.

Was Eichengreens Populismus-Analyse von anderen unterscheidet, ist die Konzentration auf wirtschaftliche Faktoren. Populistische Revolten, so seine Überzeugung, entstehen eher selten in wirtschaftlich guten Zeiten. Die Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichen Krisen und dem Aufstieg populistischer Bewegungen zeichnet er vom ersten Drittel des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart, bis zum Brexit und zu Donald Trump nach. Es ist frappierend, dass bestimmte Argumente dabei immer wieder auftauchen: Immigranten als Bedrohung der wirtschaftlichen Sicherheit, die Sorge, staatliche Unterstützung könnte den Willen zur Selbsthilfe untergraben, der Einsatz antisemitischer oder fremdenfeindlicher Stereotype zur Erreichung politischer Ziele, um nur einige Beispiele zu nennen. Besonders brisant wird es, wenn wirtschaftliche und identitätspolitische Ängste verschmelzen.

Welche Strategie empfiehlt Eichengreen? Er rät zu Lösungen, die Geduld erfordern: Investitionen in Bildung auf allen Ebenen, moderate staatliche Eingriffe, um Marktversagen zu korrigieren, die Erziehung zu Mitgefühl und Solidarität. Es ist nicht zuletzt diese unaufgeregte und differenzierte Argumentation, die dieses Buch auszeichnet.