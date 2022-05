BKA-Präsident Holger Münch stellte am Montag in Berlin die Polizeiliche Kriminalstatistik vor.

In Deutschland wurden 2021 im Durchschnitt jeden Tag 49 Kinder Opfer sexualisierter Gewalt. Insgesamt sind laut Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) im vergangenen Jahr die Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch um 6,3 Prozent auf mehr als 15 500 Fälle gestiegen, wie der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, am Montag bei der Vorstellung der Zahlen sagte. Einen Anstieg um 108,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf über 39 000 Fälle habe es bei den Missbrauchsdarstellungen gegeben.

Die jährlichen PKS-Zahlen geben die der Polizei bekannt gewordenen und durch sie ausermittelten Delikte an, also das sogenannte Hellfeld, wie Münch betonte. Auch das gestiegene Hinweisaufkommen trage zu mehr Ermittlungen bei. Das Dunkelfeld sei allerdings um ein Vielfaches größer. "Wir haben bis heute keine verlässlichen Zahlen zum Dunkelfeld", kritisierte die Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Kerstin Claus. Wegen der fehlenden Bezugsgrößen sei nicht klar, wie erfolgreich die Ermittlungen zu sexueller Gewalt gegen Kinder derzeit sind. Claus forderte die Errichtung eines Forschungszentrums zur kontinuierlichen und langfristigen Erhebung von Analysedaten zum Dunkelfeld sexueller Gewalt gegen Kinder in Deutschland.