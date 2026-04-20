Jahrelang war die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Anlass für alarmierende Meldungen über eine schlechtere Sicherheitslage im Land, über mehr kriminelle Zuwanderer und mehr gewaltbereite Jugendliche. Die Statistik, die Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), BKA-Präsident Holger Münch und Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) an diesem Montag in Berlin vorstellen, skizziert hingegen für das vergangene Jahr auch positive Entwicklungen: Die Zahl der mutmaßlichen Straftaten, die die Polizei registriert, ist deutlich zurückgegangen. Raub, Diebstahl und Straßenkriminalität wurde seltener angezeigt als noch 2024. Allerdings registrierten die Ermittler auch mehr Tötungs- und Sexualdelikte.
Polizeistatistik 2025Weniger Straftaten, aber mehr Morde und Sexualverbrechen
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Ist Deutschland sicherer geworden? Jein. Die Polizeistatistik zeigt für 2025 weniger Verbrechen, die Ermittler führen dies auch auf die geringere Zuwanderung zurück. Bei Gewaltverbrechen sieht es aber anders aus.
Von Markus Balser und Roland Preuß, Berlin
Polizei-Statistik für 2025:Enormer Anstieg sexueller Gewalt – und fast dreimal so viele Morde
Insgesamt ist die Zahl der Straftaten in München im Jahr 2025 leicht gesunken. Doch gerade im Gewaltbereich sind die Zahlen alarmierend. Auch die Zahl politisch motivierter Taten steigt.
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