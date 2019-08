4. August 2019, 18:20 Uhr Waffengewalt Ein Tag in Amerika

Schaut auf dieses Land: Polizisten nach dem Attentat im Walmart in El Paso, Texas, bei dem 20 Menschen starben. Ein paar Stunden später erschoss ein anderer neun Menschen in Dayton, Ohio.

Innerhalb weniger Stunden werden in Texas und Ohio 29 Menschen erschossen. Außergewöhnlich? Leider nein. Es bleibt die traurige Statistik und eine sehr hilflose Erkenntnis: Es kann jedem passieren, überall.

Von Hubert Wetzel

In vier Wochen ist Labor Day in Amerika, dann ist der Sommer vorbei. Dann machen die Schwimmbäder zu, die Schule fängt wieder an, und bei vielen Eltern auch wieder die Angst. Ob sie ihr Kind, das sie am Morgen in einen der gelben Schulbusse gesetzt haben, am Nachmittag auch heil und lebend zurückbekommen. Ob nicht irgendein Irrer sein Gewehr eingepackt hat und ausgerechnet zu der Schule gefahren ist, auf die die eigene Tochter oder der eigene Sohn geht, um dort ...