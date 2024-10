Opfer von Menschenhandel haben in Deutschland nach Einschätzung von Fachleuten oft Probleme, ihre Rechte wahrzunehmen. Zu diesem Ergebnis kommt ein in Berlin vorgestellter Bericht des Deutschen Instituts für Menschenrechte, der nach Institutsangaben erstmals alle verfügbaren Daten zu diesem Thema zusammenfasst, sowohl von Behörden als auch Beratungsstellen.„Menschenhandel findet tagtäglich in Deutschland statt, etwa in der Pflege, im Haushalt, in der Prostitution, in der Landwirtschaft, der Fleisch verarbeitenden Industrie oder im Baugewerbe“, sagte die Direktorin des Instituts, Beate Rudolf. Viele Betroffene blieben im Verborgenen, weil sie sich schämten, bedroht würden oder Angst hätten vor Repressalien. In dieser Zeit haben Ermittlungsbehörden demnach 3155 Betroffene identifiziert, im Schnitt also fast drei pro Tag. Laut Bundeskriminalamt ist fast jeder Vierte minderjährig. Das Deutsche Institut für Menschenrechte wird vom Bund finanziert und arbeitet unabhängig. Die Bundesregierung kündigte an, im kommenden Frühjahr solle ein Aktionsplan gegen Menschenhandel verabschiedet werden.