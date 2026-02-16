Der CSU-Verkehrsexperte Stephan Stracke bringt für mehr Sicherheit in Zügen Zugangsbeschränkungen an Bahnhöfen ins Spiel. „Andere Länder machen uns vor, dass der Zugang zum Gleis nur mit gültigem Ticket gut funktioniert und ein gewisses Maß an Kontrollen entbehrlich macht“, sagte Stracke der Rheinischen Post laut Vorabbericht vom Montag. Zumindest müsse an großen Bahnhöfen über entsprechende Beschränkungen nachgedacht werden. Der Vorstoß des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD), Deutschlandtickets mit einem Passfoto zu versehen, bezeichnete Stracke als guten Ansatz. Ausweiskontrollen, die in Verbindung mit dem Deutschlandticket meist nötig sind, seien eine wesentliche Ursache für Aggressionen gegenüber dem Bahnpersonal. Daher könnte ein Ticket mit direkter Identifikation deeskalierend wirken. Bund, Länder und Deutsche Bahn wollen nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz für mehr Sicherheit sorgen.