Von Markus Balser, Paul-Anton Krüger und Robert Roßmann

Wie sich in Deutschland die Kriminalität verändert? Deutschlands Fahnder führen darüber Monat für Monat akribisch Buch. Polizeiliche Kriminalstatistik heißt die Datenbank, in der jede erfasste Straftat und jeder Verdächtige aufgelistet werden. Schon im vergangenen Jahr bewegte sich die Kurve so rasch nach oben, dass die Fahnder bereits im Herbst Alarm schlugen. "Der Anstieg der Gewaltkriminalität ist steil", warnte BKA-Chef Holger Münch im November und ließ kurzerhand auf der Herbsttagung Minister und Experten über die Fragen streiten: "Wie brechen wir die Welle?"