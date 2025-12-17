Der wegen möglicher Anschlagspläne in Magdeburg festgesetzte 21-Jährige stammt aus Tadschikistan und hat nach seiner Einreise in Deutschland zunächst in Niedersachsen gelebt. Danach sei er nach Magdeburg gezogen und habe seit März 2025 eine Ausbildung als Pflegefachmann an der Universitätsklinik gemacht, sagte Landespolizeidirektor Mario Schwan in einer Sondersitzung des Innenausschusses im Magdeburger Parlament. „Die Person gilt als gewaltbereit“, so Schwan. Der Mann habe Interesse an Schießtrainings und Waffen gezeigt. Der 21-Jährige war am Freitag in der Stadt Magdeburg in polizeilichen Gewahrsam genommen worden. Dadurch sollte ein möglicher Anschlag auf größere Menschenmengen verhindert werden. Der Mann befindet sich aktuell in Vorbereitungshaft in der Justizvollzugsanstalt Halle.