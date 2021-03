Zum Jahrestag der russischen Annexion der Krim hat die G 7 die Besetzung sowie Menschenrechtsverletzungen auf der Halbinsel scharf kritisiert. Russland habe "eindeutig das Völkerrecht verletzt", teilte die Gruppe sieben führender Industriestaaten am Donnerstag mit. "Wir fordern Russland auf, seine internationalen Verpflichtungen einzuhalten, internationalen Beobachtern Zugang zu gewähren und alle unrechtmäßig in Haft Genommenen sofort freizulassen." Russland hatte sich die Krim mit ihren mehr als zwei Millionen Einwohnern am 18. März 2014 nach einem Referendum einverleibt, das von der Ukraine und der EU als rechtswidrig angesehen wird. Die Bundesregierung hatte erst am Montag die Rückgabe der Halbinsel an die Ukraine verlangt.