Das soll er sein, als Vater mit Tochter in seinem zivilen Leben in Russland: der mutmaßliche russische Vergewaltiger von Marija Kowalenko. Bild aus dem russischen sozialen Netzwerk VK .

Von Lena Kampf, Berlin

Die schmale Frau auf dem Bildschirm trägt Schwarz, manchmal zieht sie kurz an einer elektrischen Zigarette. Was Gerechtigkeit für sie bedeutet? Ein einziges Mal in diesem Gespräch lächelt sie. Es ist ein bitteres Lächeln. "Wollen Sie, dass ich realistisch bin oder idealistisch?", fragt sie und sagt dann, ohne die Antwort abzuwarten: "Tief in meinem Herzen möchte ich, dass die Familie dasselbe durchmacht, was ich und mein Kind durchgemacht haben."