1. August 2019, 18:26 Uhr Kriegsverbrechen Maas will Gedenkstätte für polnische NS-Opfer

Von Daniel Brössler , Warschau

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich für die Errichtung einer Gedenkstätte für polnische Opfer des NS-Regimes in Berlin ausgesprochen. "Wir unterstützen die Initiative, die in Berlin einen Gedenkort für die Opfer des Krieges und der Besatzung in Polen schaffen will. Das ist lange überfällig", sagte Maas am Donnerstag anlässlich der Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag des Beginns des Warschauer Aufstandes in der polnischen Hauptstadt. "Eine solche Gedenkstätte wäre nicht nur eine Versöhnungsgeste an Polen. Sie wäre bedeutend für uns Deutsche selbst", sagte er. Maas bat das polnische Volk in einer Rede im Museum des Warschauer Aufstandes 1944 um Vergebung. "Ich schäme mich für das, was Ihrem Land von Deutschen und im deutschen Namen angetan wurde. Und ich schäme mich dafür, dass diese Schuld nach dem Krieg viel zu lange verschwiegen wurde", sagte er.

Auch der polnische Außenminister Jacek Czaputowicz begrüßte die Initiative von Abgeordneten des Bundestages aus allen Fraktionen mit Ausnahme der AfD für einen den polnischen Opfern gewidmeten Gedenkort in Berlin. "Wir betrachten sie als einen wichtigen Schritt im Prozess der Annäherung unserer Nationen, der 1965 durch den Brief der polnischen Bischöfe an die deutschen Bischöfe eingeleitet wurde", betonte er. Czaputowicz verwies darauf, dass Polen einen Teil seines nationalen Erbes unwiederbringlich verloren habe. Die Frage der Reparationen sei offen.