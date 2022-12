Ein Sondergericht in Den Haag hat einen früheren Kommandanten der kosovo-albanischen Miliz UCK wegen Kriegsverbrechen zu 26 Jahren Haft verurteilt. Das Kosovo-Kriegsverbrechertribunal sah es als erwiesen an, dass Salih M. bei der Folter von mindestens zwei Insassen des Gefängnisses, das er leitete, persönlich anwesend war. Bei einem weiteren Häftling habe Salih M. zugelassen, dass er so schwer misshandelt wurde, dass er später seinen Verletzungen erlag. Der 50-jährige Salih M. hatte die Anschuldigungen zurückgewiesen. Beide Seiten haben noch 30 Tage Zeit,um das Urteil anzufechten und in die Berufung zu gehen.