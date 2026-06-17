Jane, 68, und Alan Kelvey, 70, sitzen unter Deck auf ihrem Boot, warm eingepackt, sie sind der BBC über Video zugeschaltet. Die beiden erzählen der Moderatorin von ihrer aufregenden Reise mit ihrer zwölf Meter langen Bright Future. Auf den Vorfall angesprochen, der ihren Segeltrip so außergewöhnlich machte, lachen die beiden Rentner. So wie man von einem ungeplanten Abenteuer erzählt, das man dann doch ohne Schaden überstanden hat. Ihr Abenteuer nun war die Begegnung mit einem feuernden russischen Kriegsschiff im Ärmelkanal.