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Russisches Kriegsschiff im ÄrmelkanalAuf den Schock erst mal einen Rosé

Lesezeit: 2 Min.

Unheimliche Begegnung: Das 125 Meter lange russische Kriegschiff „Admiral Grigorowitsch“ –  hier im April – verjagt ein Zwölf-Meter-Segelboot mit Schüssen.
Unheimliche Begegnung: Das 125 Meter lange russische Kriegschiff „Admiral Grigorowitsch“ –  hier im April – verjagt ein Zwölf-Meter-Segelboot mit Schüssen. Royal Navy/AFP

Das britische Rentnerpaar, das im Ärmelkanal von einem russischen Kriegsschiff bedroht wurde, setzt den Segelurlaub fort. Für Premierminister Keir Starmer aber ist die Angelegenheit keineswegs erledigt.

Von Martin Wittmann, London

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Jane, 68, und Alan Kelvey, 70, sitzen unter Deck auf ihrem Boot, warm eingepackt, sie sind der BBC über Video zugeschaltet. Die beiden erzählen der Moderatorin von ihrer aufregenden Reise mit ihrer zwölf Meter langen Bright Future. Auf den Vorfall angesprochen, der ihren Segeltrip so außergewöhnlich machte, lachen die beiden Rentner. So wie man von einem ungeplanten Abenteuer erzählt, das man dann doch ohne Schaden überstanden hat. Ihr Abenteuer nun war die Begegnung mit einem feuernden russischen Kriegsschiff im Ärmelkanal.

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