Auf der Trauerfeier für General Soleimani kündigt Teheran Rache für dessen Tötung an. Nach der Bundeswehr zieht auch die Nato einen Teil ihrer Soldaten aus dem Irak ab.

Detailansicht öffnen Bei der Trauerfeier für den iranischen General Soleimani gab es eine Massenpanik. Mehr als 50 Menschen sollen ums Leben gekommen sein. (Foto: Atta Kenare/AFP)

Iran hat den USA erneut Vergeltung für den Tod von General Qassim Soleimani angedroht. Bei der Trauerfeier in Soleimanis Heimatstadt Kerman sagte der Kommandeur der Revolutionsgarden, Generalmajor Hassan Salami, am Dienstag: "Wir werden Rache nehmen!" Die Vergeltung werde "hart und stark" ausfallen und den Vereinigten Staaten leidtun. Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates in Iran, Ali Schamchani, hatte gesagt, es würden 13 verschiedene Szenarien für die Vergeltung erwogen, nannte aber keine weiteren Details.

Soleimani sollte in Kerman beigesetzt werden, doch während des Trauerzuges kam es zu einer Massenpanik, bei der nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens 50 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt wurden. Das Begräbnis wurde daraufhin auf unbestimmte Zeit verschoben.

Unterdessen zog nun auch die Nato einen Teil ihrer etwa 500 im Irak stationierten Soldaten zeitweise aus dem Irak ab. Das bestätigte ein Sprecher der Allianz am Dienstag. Zuvor hatte auch schon die Bundeswehr deutsche Soldaten aus dem Irak nach Kuwait und Jordanien verlegt. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) rechtfertigte dies während eines Besuches bei der CSU-Landesgruppe im bayerischen Kloster Seeon. Deutschland wie auch andere Partner wollten ihre Arbeit im Irak grundsätzlich fortsetzen. Dabei gelte es aber "darauf zu achten, dass unsere Soldatinnen und Soldaten keinen unnötigen Risiken ausgesetzt werden". Deshalb habe man im Nato-Rahmen entschieden, dass "Personal, das gerade nicht unmittelbar gebraucht wird, in eine sicherere Position gebracht wird". 32 Soldaten aus dem Militärkomplex Tadschi bei Bagdad wurden nach Jordanien geflogen, drei Soldaten, die in der Hauptstadt stationiert waren, wurden vorübergehend nach Kuwait gebracht.

Man sei sich mit den Partnern einig, dass die Fortsetzung der Anti-IS-Mission "weiter notwendig" sei, sagte Kramp-Karrenbauer. Die terroristische Bedrohung durch den IS sei noch vorhanden. Dabei sei zu beachten, dass die Anti-IS-Koalition "mit Zustimmung und auf Einladung der irakischen Regierung" im Land sei. Sollte sich daran etwas ändern, müsse man dies akzeptieren. Das Parlament in Bagdad hatte jüngst den Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Irak gefordert.

Außenminister Heiko Maas (SPD) sprach in Brüssel mit den Außenministern Großbritanniens und Frankreichs über die Lage. Es werde auch über die mögliche Einberufung einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates gesprochen, hieß es aus dem Auswärtigen Amt. Das sei auch Thema eines Telefonats von Maas mit UN-Generalsekertär António Guterres gewesen.