Die US-Regierung hält eine russische Invasion in die Ukraine noch vor Ende der Olympischen Winterspiele für möglich. "Wir befinden uns in einem Zeitfenster, in dem eine Invasion jederzeit beginnen könnte, sollte sich Wladimir Putin dazu entschließen, sie anzuordnen", sagte der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am Freitag im Weißen Haus. Er betonte, der US-Regierung lägen keine Informationen vor, dass Putin bereits eine endgültige Entscheidung für eine Invasion getroffen habe. Er sagte aber auch: "Wir sehen weiterhin Anzeichen für eine russische Eskalation, einschließlich neuer Truppen, die an der ukrainischen Grenze eintreffen." Angesichts der Spannungen wollen Russlands Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden laut Kreml an diesem Samstag telefonieren. "Tatsächlich hat die amerikanische Seite um ein Gespräch mit Präsident Putin gebeten und morgen Abend Moskauer Zeit ist ein Gespräch der beiden Präsidenten geplant", sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow am Freitagabend. Die USA verlegen weitere 3000 Soldaten in den Nato-Partnerstaat Polen. US-Präsident Biden sagte in einem TV-Interview, falls es zu einer russischen Invasion komme, wäre ein Evakuierungseinsatz mithilfe der US-Truppen undenkbar. "Das ist ein Weltkrieg, wenn Amerikaner und Russen beginnen, aufeinander zu schießen."