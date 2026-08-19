Im Sudan hat sich die Flüchtlingskrise laut den Vereinten Nationen (UN) verschärft. Seit Ende 2025 seien allein in der Region Kordofan 200 000 Menschen vor den Kämpfen zwischen Regierungstruppen und RSF-Miliz geflüchtet, teilte die Internationale Organisation für Migration in Genf mit. Auch in anderen Regionen des Sudan seien viele geflohen. Laut UN gibt es 8,6 Millionen Binnenvertriebene, weitere 4,5 Millionen Geflohene leben in Nachbarländern. Neben der Gewalt verschärften nun noch Überschwemmungen die humanitäre Not, erklärte die IOM. In dem nordostafrikanischen Land bekämpfen sich seit mehr als drei Jahren Armee und die Miliz „Rapid Support Forces“.