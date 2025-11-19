Neu ankommende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen künftig geringere Sozialleistungen erhalten. Diese Änderung brachte die Bundesregierung am Mittwoch auf den Weg. Demnach sollen ukrainische Flüchtlinge, die seit dem 1. April 2025 neu nach Deutschland gekommen sind oder noch kommen, bei Bedürftigkeit statt Bürgergeld nur noch die niedrigeren Asylbewerberleistungen erhalten. „Sie werden damit den Menschen gleichgestellt, die aus anderen Ländern und anderen Gründen als Geflüchtete zu uns kommen“, so das Arbeitsministerium zu der bereits im Koalitionsvertrag vorgesehenen Neuregelung. Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beträgt der Satz für Alleinstehende 441 Euro im Monat, im Bürgergeld 563 Euro.