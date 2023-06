Durch die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine ist die Zuwanderung nach Deutschland im vergangenen Jahr so hoch ausgefallen wie noch nie. Insgesamt wurden rund 1,462 Millionen mehr Zuzüge als Fortzüge erfasst, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Dieser sogenannte Wanderungsüberschuss fiel damit mehr als viermal so hoch aus wie 2021 mit 329 000. "Damit zeigt die Statistik die höchste bisher registrierte Nettozuwanderung innerhalb eines Berichtsjahres seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1950", so das Bundesamt. Insgesamt standen den etwa 2,666 Millionen Zuzügen gut 1,2 Millionen Fortzüge gegenüber. Der Anstieg ist vor allem darauf zurückzuführen, dass infolge des russischen Angriffskriegs viele Schutzsuchende aus der Ukraine kamen. Im vergangenen Jahr wurden 1,1 Millionen Zuzüge und 138 000 Fortzüge von Menschen aus der Ukraine erfasst.