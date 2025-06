Russische Streitkräfte haben nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums in der Nacht die Ölraffinerie in Krementschuk in der ukrainischen Region Poltawa angegriffen. Die Anlage versorge ukrainische Truppen im Donbas mit Treibstoff, teilte das Ministerium am Sonntag mit. Bei dem nach russischen Angaben erfolgreichen Angriff seien Raketen vom Meer und aus der Luft abgefeuert sowie Kampfdrohnen eingesetzt worden. Der Bericht konnte nicht unabhängig überprüft werden. Eine ukrainische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Das Verteidigungsministerium gab außerdem bekannt, russische Truppen hätten das Dorf Malyniwka in der Region Donezk eingenommen. Zudem seien russische Einheiten tief in die feindlichen Verteidigungslinien in der ukrainischen Region Sumy vorgedrungen und hätten den ukrainischen Einheiten dort schwere Verluste zugefügt. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte am Samstag erklärt, ukrainische Streitkräfte hätten das Dorf Andrijiwka im Nordosten von Sumy zurückerobert. Dies sei Teil der Bemühungen, russische Truppen aus dem Gebiet zu vertreiben. Russland habe in der Gegend 53.000 Soldaten zusammengezogen.