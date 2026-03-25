In Estland und Lettland sind aus Russland eingeflogene Drohnen abgestürzt. Dabei handelte es sich nach Angaben der Regierungen in Tallinn und Riga um fehlgeleitete ukrainische Flugobjekte, mit denen Kiew russische Ziele am Finnischen Meerbusen hatte angreifen wollen. Jeweils eine Drohne ging demnach im Osten der Nato-Mitglieder nahe der Grenze zu Russland herunter. Verletzt wurde niemand. Regierung und Streitkräfte beider Länder betonten, dass Estland und Lettland nicht Ziel des Angriffs gewesen seien. Sie gingen davon aus, dass die Drohnen vom Kurs abgekommen oder durch russische Abwehrmaßnahmen fehlgeleitet worden seien. Für die Bevölkerung und öffentliche Sicherheit bestehe keine Gefahr, hieß es.