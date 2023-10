Von Florian Hassel, Kiew

Es sind nur noch wenige Tage, bevor der russische Spartak-Schützenpanzer wieder an die Front in der Ukraine fährt - freilich nicht auf russischer, sondern auf ukrainischer Seite. Sechs Wochen haben der Ingenieur Wiktor Dolgopjatow und seine Männer gebraucht, um den erbeuteten Schützenpanzer zum mobilen Kommandopunkt umzubauen: mit Funkgeräten, Computern und Bildschirmen, die Videofeeds von Drohnen an der Front empfangen können. "Es ist der erste Spartak, den wir umbauen", sagt Dolgopjatow fast entschuldigend, "die nächsten schaffen wir in zwei Wochen."