Nicht nur Frauen, Kinder und Katzen fliehen vor dem Krieg in der Ukraine Richtung Westen, auch Industrie-Firmen verlegen ihren Standort. Über die große Wanderbewegung - und wer von ihr profitiert

Von Sonja Zekri, Lwiw

Es fliehen Frauen und Kinder nach Westen, es fliehen Alte und Kranke. Sogar Katzen und Hunde verlassen die zerstörten oder belagerten Städte im Osten der Ukraine. Und die Unternehmen? Die ziehen ebenfalls um. Nicht nur die mobilen digitalen Start-ups, die ihr Laptop in jedem Workspace in Galizien oder der Bukowina aufschlagen können. Ganze Metallverarbeitungsfirmen, Spezialpapier-Anlagen, Produktionsstätten von Generatoren mit Hunderten von Mitarbeitern verlagern ihrer Produktionslinien in den westlichen Landesteil.