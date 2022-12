Von Fabian Fellmann

Nun war er also da. Zu seinem historischen Besuch reiste Wolodimir Selenskij genau so an, wie er in die Geschichtsbücher eingehen wird. In seinem ikonischen olivgrünen Armeepullover, Cargohose und schweren Stiefeln stieg er am Mittwochnachmittag kurz nach 14 Uhr vor dem Weißen Haus aus einem schwarzen SUV, geschmückt von zwei ukrainischen Fähnchen.