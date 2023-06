Von Georg Ismar, Berlin

In der Bundeswehr halten sie es heute für einen der größten Fehler, dass 2012 die Heeresflugabwehrtruppe aufgelöst worden ist. Der in dem Kontext ausgemusterte Flugabwehrkanonenpanzer Gepard zeigt gerade in der Ukraine, was er kann. Nach viel Kritik an zunächst zögerlichen deutschen Waffenlieferungen betont Präsident Wolodimir Selenskij immer wieder, wie dankbar er Kanzler Olaf Scholz (SPD) gerade für die Unterstützung bei der Verteidigung gegen russische Drohnen- und Raketenangriffe sei.