Jaroslaw Hrytsak, 62, ist Professor an der Ukrainischen Katholischen Universität in Lwiw und Sprecher der Deutsch-Ukrainischen Historikerkommission. Als Publizist hat er zuletzt in der "New York Times" die Fehleinschätzungen des russischen Präsidenten analysiert, die zu dem Angriffsk auf die Ukraine führten.

(Foto: Fedir Petrov)