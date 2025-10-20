Zum Hauptinhalt springen

Krieg in der UkraineGelingt Trump in der Ukraine, was ihm im Nahen Osten gelungen ist?

Lesezeit: 3 Min.

Vor wenigen Tagen erst sprach Selenskij mit Trump (links) im Weißen Haus. Die Ergebnisse sind durchwachsen.
Vor wenigen Tagen erst sprach Selenskij mit Trump (links) im Weißen Haus. Die Ergebnisse sind durchwachsen. (Foto: HANDOUT/AFP)

Trump entwirft Auflagen, die für Selenskij inakzeptabel sind. Dennoch zeigt sich der ukrainische Präsident bereit zu Gesprächen – und auch zu Zugeständnissen.

Von Florian Hassel, Belgrad

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij versucht, sich nach seinem erfolglosen Gespräch mit US-Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche weiter als Partner Washingtons im Gespräch zu halten – zumal vor einem möglichen Treffen Trumps mit Russlands Diktator Wladimir Putin.

