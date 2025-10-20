Gelingt Trump in der Ukraine, was ihm im Nahen Osten gelungen ist?

Trump entwirft Auflagen, die für Selenskij inakzeptabel sind. Dennoch zeigt sich der ukrainische Präsident bereit zu Gesprächen – und auch zu Zugeständnissen.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij versucht, sich nach seinem erfolglosen Gespräch mit US-Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche weiter als Partner Washingtons im Gespräch zu halten – zumal vor einem möglichen Treffen Trumps mit Russlands Diktator Wladimir Putin.