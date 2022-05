Von Max Hägler, Medyka

Der Mann im Zelt der amerikanischen Hilfsorganisation "Operation Blessing" wirkt ein wenig resigniert. Gerade hat er Pfannkuchen gemacht - aber es gibt keine Abnehmer. Links und rechts von seiner Küche, auf dem Grenzweg ist kaum jemand zu sehen an diesem Vormittag, nur ein paar freiwillige Helfer in orangenen Warnwesten. Also ruft er nun herum, den Pfannenwender in der Hand: Palaschinky! Pancakes! Mlyntsi! Alles, was ihm so einfällt und was die Menschen in dieser Zeltstadt verstehen könnten, die sich in der polnischen Gemeinde Medyka ganz nah an die Grenzzäune drängt. Hinterm Stacheldraht ist die Ukraine, das Örtchen dort heißt Schehyni.