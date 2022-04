Von Stefan Braun, Paul-Anton Krüger und Kassian Stroh

Der Ruf nach neuen Sanktionen kam schnell: Wenige Stunden alt waren die ersten öffentlichen Berichte über mögliche Gräueltaten russischer Truppen in Butscha bei Kiew, da gab EU-Ratspräsident Charles Michel schon die Richtung vor: Weitere Sanktionen der EU gegen Russland seien unterwegs, verkündete er am Sonntag um elf Uhr via Twitter. Doch was das genau heißt, ist am Montag noch unklar. Nur dass es rasch gehen soll: "Schnell, noch diese Woche" werde ein neues Paket kommen, kündigte Robert Habeck (Grüne) an, der Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler. "In den nächsten Tagen", sagte Kanzler Olaf Scholz (SPD).