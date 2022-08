Von Michael Bauchmüller, Thomas Fromm und Christoph Koopmann, Berlin/München

Die ukrainische Regierung warnt rund um den Unabhängigkeitstag des Landes am Mittwoch vor verstärkten russischen Angriffen. "Wir müssen uns alle bewusst sein, dass Russland in dieser Woche versuchen könnte, etwas besonders Hässliches, etwas besonders Bösartiges zu tun", sagte Präsident Wolodimir Selenskij in einer Videobotschaft in der Nacht auf Sonntag.

Am 24. August feiert die Ukraine den 31. Jahrestag der Unabhängigkeit von der Sowjetunion - zugleich wird es an diesem Tag genau sechs Monate her sein, dass Wladimir Putin seine Truppen in die Ukraine hat einmarschieren lassen. In der Ukraine wachsen Befürchtungen, dass es an diesem symbolträchtigen Tag zu symbolischen Schlägen kommen könnte, etwa zu Raketenangriffen auf Städte abseits der Front. In Charkiw im Norden des Landes gilt deshalb am Mittwoch eine 24-stündige Ausgangssperre.

Auch die Situation um das Atomkraftwerk Saporischschja bereitet Beobachtern weiter Sorgen. Am Wochenende meldeten die russischen Besatzungsbehörden erneut Beschuss. Es seien vier Geschosse auf dem Gelände eingeschlagen, hieß es in einer Mitteilung. Dabei handle es sich um "Nato-Munition", die vom ukrainisch kontrollierten anderen Ufer des Flusses Dnjepr abgefeuert worden sei. Diese Behauptungen waren zunächst nicht unabhängig zu überprüfen. Ukrainische Behörden wiederum berichteten, die Stadt Nikopol gegenüber dem AKW sei beschossen worden. Ukrainische Behörden meldeten am Samstag zudem einen Raketenangriff in der Nähe eines weiteren Kernkraftwerks. In der Stadt Wosnessensk 30 Kilometer entfernt vom Kraftwerk Südukraine wurde demnach ein Wohngebiet getroffen. 14 Zivilisten seien verletzt worden.

Bei den fortdauernden Kämpfen im Donbass sowie im Süden des Landes kann derzeit keine der beiden Seiten nennenswerte Geländegewinne verzeichnen. Der britische Militärgeheimdienst geht aber davon aus, dass die Versorgung der Invasionstruppen durch zuletzt häufigere ukrainische Schläge hinter der Front im Süden empfindlich getroffen wird. Moskau wiederum meldete am Sonntag, man habe mit einem Raketenangriff bei Odessa ein Lager der Ukraine für westliche Waffensysteme zerstört. Nach ukrainischen Angaben wurde auch ein Getreidelager getroffen.

Habeck: Gaslieferprobleme sind "russische Propaganda"

Kiew hat unterdessen Anschuldigungen aus Russland zurückgewiesen, die Tochter des Putin-treuen Ideologen Alexander Dugin getötet zu haben. Darja Dugina, 29, war am Samstag bei einer Autoexplosion nahe Moskau ums Leben gekommen.

In Deutschland wiederum wächst die Sorge, Russland könnte die Gaslieferungen bald komplett einstellen. Hintergrund ist eine dreitägige Unterbrechung der Gaslieferung durch die Ostsee, die der Gazprom-Konzern am Freitagabend angekündigt hatte. Vom 31. August an soll dabei die einzige noch laufende Kompressorturbine der Pipeline Nord Stream 1 überprüft und "vorsorglich überholt" werden. Nach Beendigung der Arbeiten könne sie wieder ans Netz gehen, heißt es in einer Mitteilung von Gazprom - vorausgesetzt, es stellten sich keine "Fehlfunktionen" heraus, wie der russische Gaskonzern nachschiebt. Derzeit liefert die Pipeline noch 20 Prozent der möglichen Gasmenge, dank der einen verbliebenen Turbine.

Nach russischer Darstellung sind sieben der acht Kompressoren der Nord-Stream-1-Verdichterstation nahe der russisch-finnischen Grenze ausgefallen oder nicht verfügbar. Eine dieser Turbinen wartet in Mülheim an der Ruhr auf ihren Rücktransport nach Russland. Der Siemens-Konzern hatte sie in Kanada überholt. Alle nötigen Papier für die Ausfuhr nach Russland seien vorhanden, heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Aber Russland verweigere die Rücknahme.

Siemens werde auch bei den für Ende August angekündigten Arbeiten beteiligt sein, schreibt Gazprom. Doch Experten, die nicht namentlich genannt werden wollten, bezweifeln auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung, dass Techniker von Siemens Energy zum Monatsende tatsächlich Wartungsarbeiten an der Pipeline vornehmen. Sollte diese Einschätzung zutreffen, würde es sich bei der Begründung durch Gazprom nur um eine Ausrede handeln, mit der eine Schikane halbwegs getarnt werden soll. Siemens Energy selbst wollte die Gazprom-Ankündigung auf SZ-Anfrage am Wochenende nicht kommentieren.

Nach Auffassung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist die Pipeline ohnehin "vollständig operabel". Alle Turbinen seien einsatzfähig. "Die Annahme, dort könnte nicht mehr Gas durchgeschoben werden, ist russische Propaganda." Forderungen, stattdessen auf die Parallelleitung Nord Stream 2 auszuweichen, wies er energisch zurück. "Wenn er das Spiel da mit uns gewinnt, wer gibt uns die Garantie, dass er das nicht mit Nord Stream 2 ganz genauso macht?", sagte Habeck in Berlin. Kurz vor Beginn des Krieges hatte der Bund das Genehmigungsverfahren für den neuen Röhrenstrang ausgesetzt.