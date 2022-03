"Internationale Legion" der Ukraine:Kämpfen für ein fremdes Land

Freiwillige aus Großbritannien in der Stadt Lviv vor ihrer Fahrt an die Front im Osten der Ukraine.

Von Lorenzo Gavarini und Christoph Koopmann

Sie sagen, dass sie helfen wollen. Dass sie Putins Überfall auf die Ukraine nicht einfach zuschauen wollen. "Man kann die Leute doch nicht im Stich lassen", schreibt ein junger Mann aus Rheinland-Pfalz der SZ in einer Chatnachricht. Als im vergangenen Sommer das Ahrtal überflutet war, hätten viele aus seinem Bekanntenkreis tagelang überlegt, ob sie hinfahren sollten, um zu helfen. Er sei da längst im Katastrophengebiet gewesen. Davon hat er Fotos auf Facebook gepostet, Matsch, Trümmerberge, er im Führerhaus eines Baggers. Nur - das waren Überbleibsel eines Hochwassers, eines katastrophalen zwar, aber doch eine ganz andere Nummer als das, was er jetzt vorhat: Er schreibt, dass er in die Ukraine will. Gegen Russland kämpfen, an der Waffe.