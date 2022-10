Seit Monaten liefern sich Russen und Ukrainer in der Region rund um das Atomkraftwerk Saporischschja Artilleriegefechte. Welche Ziele verfolgen sie - und was erfährt die Welt darüber? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Von Florian Hassel, Belgrad

Erneut hat es in der Nähe des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja heftige Artillerieangriffe gegeben. In der gleichnamigen Stadt wurden ukrainischen Angaben zufolge bei den russischen Angriffen am Donnerstag mindestens elf Menschen getötet, weitere 21 konnten teils schwer verletzt aus den Trümmern gerettet werden. Die Region Saporischschja ist eine von vier ukrainischen Regionen, die Russlands Präsident Wladimir Putin am Mittwoch völkerrechtswidrig annektiert hat. Vor allem das Atomkraftwerk hält die Welt in Atem: Seit Monaten liefern sich Russen und Ukrainer hier Gefechte. Doch wer schießt hier auf wen - und warum? Antworten auf die wichtigsten Fragen.