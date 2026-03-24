Nun also Pakistan. Womöglich, vielleicht aber auch nicht. Seit US-Präsident Donald Trump am Montag verkündet hat, mit der iranischen Führung würden „fruchtbare Gespräche“ geführt, fragt sich die Welt, mit wem Trump oder seine Vermittler gesprochen haben wollen. Ob es direkte Kontakte gab oder indirekte – oder womöglich gar keine, wie das Regime in Teheran behauptete. Vielleicht, so glauben viele Beobachter in der Region, habe Trump den Iranern Gespräche aufzwingen, oder zumindest an einem Montagmorgen die Finanzmärkte beruhigen wollen, die dann mit Aussicht auf eine Deeskalation des Kriegs prompt freundlicher öffneten.