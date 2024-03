Mit seinem jüngsten Aufruf zu Friedensverhandlungen in der Ukraine hat Papst Franziskus für Aufregung gesorgt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sei in dieser Frage nicht der Meinung des Papstes, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz wies die Äußerungen strikt zurück: "Auch als Mitglied der katholischen Kirche - ich teile sie nicht. Ich halte sie für grundfalsch." Ein Sprecher der katholischen Deutschen Bischofskonferenz nannte die jüngsten Aussagen des Papstes "unglücklich". Unterstützung erhält Franziskus hingegen vom linken und rechten Rand der deutschen Opposition. Die ehemalige Linken-Politikerin und jetzige Co-Vorsitzende vom BSW, Sahra Wagenknecht, nannte den Aufruf "mutig und klug". Zustimmend äußerte sich auch AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla auf der Plattform X.