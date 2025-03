Russland und die Ukraine machen einander für die Sprengung einer Gasanlage in der russischen Oblast Kursk verantwortlich. Das Verteidigungsministerium in Moskau warf der Ukraine am Freitag vor, die Pump- und Messstation bei Sudscha zerstört zu haben. Ukrainische Truppen hätten sie bei ihrem Rückzug aus Kursk gesprengt. Die Anlage habe „bis jetzt“ unter der Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte gestanden und sei von ihnen als Logistikbasis genutzt worden. Andrij Jermak, der Stabschef des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij, wies die Anschuldigungen zurück. „Die russischen Versuche, alle zu täuschen und vorzutäuschen, sie würden sich ‚an die Waffenruhe halten‘, werden nicht funktionieren, ebenso wenig wie die Falschmeldungen über die Angriffe auf die Gasanlage“, erklärte Jermak auf Telegram