Zerstörung, Leid und Hunger: Die dramatische Lage im Gazastreifen spielt der Hamas in die Hände. TOPSHOT - A Palestinian man picks a blue dress from the rubble following overnight Israeli bombardment which hit the al-Habash family home at the Nuseirat refugee camp in the central Gaza Strip on March 20, 2024, amid ongoing battles between Israel and the militant group Hamas. (Photo by AFP)

(Foto: -/AFP)